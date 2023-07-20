Марио Фернандес прокомментировал желание фанатов ЦСКА убрать со стадиона граффити с его изображением

Новичок «Зенита» Марио Фернандес заявил, что ему жаль в связи с желанием болельщиков ЦСКА удалить граффити с его изображением со стен стадиона «ВЭБ Арена».

«Если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился к клубу и к ним. Если они решат это сделать, продолжу относиться с таким же уважением», - цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, что петиция о ликвидации граффити появилась в начале недели. В ЦСКА заявили, что примут решение по данному вопросу совместно с болельщиками.