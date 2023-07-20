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Футболист «Тоттенхэма», которым интересуется «Спартак», находится в шаге от перехода в «Бетис» 

Испанская команда готова заплатить за игрока семь миллионов евро.
Футболист «Тоттенхэма», которым интересуется «Спартак», находится в шаге от перехода в «Бетис» 
20 июля 2023 16:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Бетис» близок к подписанию защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Как утверждает источник, 27-летний футболист заключит контракт с зелено-белыми на этой неделе. Трансфер колумбийца обойдется «бетикос» в семь миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Спартак» намерен приобрести игрока «шпор» в летнее трансферное окно и готов заплатить за него десять миллионов евро.

Напомним, что Санчес играет в составе «Тоттенхэма» с 2017 года. В прошлом сезоне за лондонский клуб он отыграл 24 матча и не отличился результативными действиями. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2024 года.

источник: Tuttomercatoweb
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