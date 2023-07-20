Мане может продолжить карьеру в «Аль-Насре»

Футболист «Баварии» Садио Мане может перейти в саудовский «Аль-Наср», сообщает The Athletic.

По информации источника, представители 31-летнего сенегральца встречался в Португалии со спортивным директором «Аль-Насра» Гораном Вучевичем.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова расстаться с Мане, чей контракт рассчитан до лета 2025 года, за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне вингер провел за «Баварию» 38 матчей, стал автором 12 голов и 6 результативных передач. Футболистом ранее интересовался саудовский клуб «Аль-Ахли», который предложил сенегальцу трехгодичный контракт с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон.