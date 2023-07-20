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Президент «Пюника» требует от УЕФА переноса матчей из стран, не дающие визы российским спортсменам

Ранее консульство Литвы в Армении отказалось выдавать визы российскому футболисту и тренеру местной команды.
20 июля 2023 17:13
автор: Глеб Шевяков

Президент «Пюника» Артур Согомонян высказался на тему того, что некоторые страны не дают визы футболистам с российским гражданством.

«На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта — честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое — игрок основного состава и первый помощник тренера. Это серьёзная проблема — ведь это ключевые люди в команде. Это общая проблема, которую надо решать сообща. Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в матчах, значит, надо требовать проведения игр в странах, где клубы смогут участвовать полными составами», — приводит слова 56-летнего функционера «Чемпионат».

Добавим, что в четверг, 20 июля, в Литве пройдет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Пюник» встретится с эстонской командой «Нарва Транс». Российский полузащитник Михаил Коваленко и помощник главного тренера армянского клуба Роман Монарёв не смогли прилететь на игру из-за того, что консульство Литвы в Армении не выдало им визы.

источник: Чемпионат.com
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