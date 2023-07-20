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Набабкин объяснил, почему игроки ЦСКА рассчитывали на переход Головина в «Монако» 

Российский хавбек присоединился к монегаскам в 2018 году.
20 июля 2023 17:30
автор: Глеб Шевяков

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился воспоминаниями о переходе полузащитник Александра Головина в «Монако».

«В Головине виделась перспектива, вот прям с первого взгляда. Мы сразу надеялись, что вырастет топ. Когда он уходил в «Монако», все ждали, когда он уедет, потому что нам с его трансфера обещали премии за прошедший сезон выплатить. Дзага ему шутливо говорил: «Сань, давай уезжай скорей! Мне дом достроить надо», – приводит слова 36-летнего футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года. С тех пор за французскую команду 27-летний россиянин провел 176 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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