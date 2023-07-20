Валерий Газзаев высказался о проблемах «Ростова» в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о проблемах «Ростова».

«Уже не первый год команда Карпина проседает на втором этапе чемпионата. Начинает «Ростов» здорово, а потом... Ведь самое главное — мощно выступить в начале чемпионата и на финише сезона. В середине еще допустим некоторый спад, но на решающем отрезке команда должна вырывать свои очки. Возможно, ростовчане неправильно распределяют свои силы по дистанции», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

По итогамп прошлого сезона российской Премьер-лиги «Ростов» стал четвертым, не сумев завоевать медали национального первенства.