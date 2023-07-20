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Кавазашвили раскритиковал болельщиков «Ференцвароша» после отставки Черчесова

Ранее россиянин покинул венгерский клуб.
20 июля 2023 17:43
автор: Степан Шереметьев

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что болельщики венгерского клуба повели себя неверным образом, когда подвергли критике Станислава Черчесова.

«Реакция венгерских фанатов? Я слышал, что фанаты восстали. Я мог бы понять, если бы фанаты мадридского «Реала» восстали против тренера, ведь бюджет клуба на весомую долю, помимо вложений руководства, состоит из взносов фанатов. Это поистине народная команда. А здесь - проявление фанатской деятельности против своего тренера, который за короткий промежуток времени сделал команду чемпионом и удачно выступал во всех турнирах… Таких фанатов я признавать не могу», - приводит слова Кавазашвили RT.

Напомним, что 19 июля, «Ференцварош» под руководством Черчесова потерпел разгромное поражение от фарерского «Клаксвика» (0:3) и не смог выйти во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов.

К слову, Черчесов возглавлял венгерскую команду с 2021 года, дважды выиграл с ней чемпионат и один раз - Кубок страны.

источник: «RT на русском»
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