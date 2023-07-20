Бактиер Зайнутдинов рассказал о своей футбольной мечте 

Защитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился своими планами относительно будущего в футбольной карьере.

«Всегда говорил, что топ-5 — мечта. Пока у меня два года контракта с ЦСКА: обожаю и люблю клуб и болельщиков. Если будут предложения, рассмотрим. Главное, чтобы устраивало и клуб, и меня. Турция — тоже хороший чемпионат. Мне кажется, чемпионаты России и Турции на одном уровне. Просто из-за санкций из Турции проще уехать в Европу», – приводит слова 25-летнего футболиста Sports.ru.

Ранее появилась информация, что в услугах игрока армейцев заинтересован «Бешикташ».

Добавим, Зайнутдинов играет в составе ЦСКА с августа 2020 года. В сезоне-2022/2023 казахстанский защитник провел за команду Владимира Федотова 27 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.