ЦСКА нацелился на 25-летнего нападающего сборной Чили 

Форвард «Леона» Виктор Давила может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, в услугах чилийского игрока заинтересован ЦСКА. Московский клуб может приобрести 25-летнего нападающего в летнее трансферное окно.

Добавим, что Давила выступает за «Леон» с января 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл за мексиканскую команду 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету четыре игры и один ассист в составе сборной Чили. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять с половиной миллионов евро.