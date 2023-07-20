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Стали известны сроки восстановления Дивеева после операции

Игрок пропустит начало сезона РПЛ.
20 июля 2023 17:56
автор: Александр Кожевников

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил, что футболисту потребуется три месяца на восстановление после операции.

«Да, приблизительные сроки — около трех месяцев. Ему предстоит операция», — приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 23-летний футболист был заменён в игре за Суперкубок с «Зенитом» (0:0, 4-5 по пен.). Игорь покинул поле после первых 45 минут. Вместо него вышел Кирилл Набабкин.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Игорь Дивеев принял участие 27 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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