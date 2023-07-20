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Смородская поделилась мнением об отставке Станислава Черчесова из «Ференцвароша» 

Об уходе 59-летнего специалиста с должности главного тренера венгерского клуба стало известно в среду, 19 июля.
20 июля 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что руководство «Ференцвароша» приняло правильное решение уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера.

Отметим, что в среду, 19 июля, «зелёные орлы» потерпели разгромное поражение от фарерского «Клаксвика» (0:3) в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Я считаю, что они правы. Очень просто — Фареры абсолютно всем проигрывают. Единственный, у кого они выиграли, да ещё и с разгромным счётом, это «Ференцварош», — приводит слова 66-летнего менеджера «РИА Новости».

Добавим, что Черчесов тренировал «Ференцварош» на протяжении двух лет (2021-2023). При его руководстве команда два раза выигрывала чемпионат Венгрии и один раз завоевала Кубок страны.

источник: «РИА Новости»
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