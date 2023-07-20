Артём Карпукас в ближайшее время продлит контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» находится в шаге от заключения нового контракта с полузащитником команды Артёмом Карпукасом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, 21-летний футболист продлит свое соглашение с красно-зелеными до конца сезона-2026/2027. Сообщается, что сделка находится на завершающей стадии.

Добавим, что Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». Всего за московский клуб он провел 41 матч, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.