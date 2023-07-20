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Ринат Билялетдинов: «Зенит» — явный фаворит РПЛ, но борьба за чемпионство может быть

Новый сезон стартует в эти выходные.
20 июля 2023 18:31
автор: Александр Кожевников

Тренер молодежной команды «Химки» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Может быть, борьба будет, но «Зенит» — явный фаворит, потому что у команды ударная атакующая группа. Несомненно, она выше классом, чем у соперников, но не все решает класс. Мотивация тоже важна», - цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Второе место по итогам сезона занял ЦСКА, третье - «Спартак».

источник: «РБ-Спорт»
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