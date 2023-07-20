Валерий Газзаев оценил перспективы «Балтики» в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы «Балтики» в Российской Премьер-лиге.

«Балтике» честно говоря, будет тяжело в РПЛ. Видел несколько матчей калининградцев в прошлом сезоне. Сразу стало понятно, что состав нужно довольно серьёзно усиливать. Но пока каких-то существенных изменений я не наблюдаю. В общем, на бумаге команда Сергея Игнашевича уступает многим своим конкурентам. Рад буду ошибиться, но на данный момент перспективы «Балтики» довольно туманные», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

По итогам прошлого сезона клуб из Калининграда занял второе место в Первой лиге и получил путёвку в РПЛ.

В матче 1-го тура РПЛ «Балтика» отправится в гости к «Сочи». Очная встреча футбольных клубов состоится 23 июля и начнётся в 20:00 по московскому времени.