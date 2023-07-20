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Андрес Иньеста воссоединится с Месси и Бускетсом в MLS

Ранее футболисты вместе выступали за «Барселону».
20 июля 2023 18:47
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста продолжит карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Offsider.

Как утверждает источник, испанский хавбек предварительно договорился о переходе в американскую команду. По завершении сезона-2022/2023 у 39-летнего футболиста истек контракт с японским клубом.

Ранее в стан «цапель» перешли его бывшие партнеры по «Барселоне» – нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс.

Добавим, что Иньеста выступал за «Виссел Кобе» с июля 2018 года. В прошедшем сезоне он провел шесть матчей и не отличился результативными действиями.

источник: Marca
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