Андрес Иньеста воссоединится с Месси и Бускетсом в MLS

Экс-полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста продолжит карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Offsider.

Как утверждает источник, испанский хавбек предварительно договорился о переходе в американскую команду. По завершении сезона-2022/2023 у 39-летнего футболиста истек контракт с японским клубом.

Ранее в стан «цапель» перешли его бывшие партнеры по «Барселоне» – нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс.

Добавим, что Иньеста выступал за «Виссел Кобе» с июля 2018 года. В прошедшем сезоне он провел шесть матчей и не отличился результативными действиями.