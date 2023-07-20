Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта с «Ференцварошем»

Российский тренер Станислав Черчесов официально оформил уход из «Ференцвароша», подписав документы о досрочном прекращении трудовых отношений с клубом. Об этом пишет «СЭ».

Напомним, минувшей весной 59-летний специалист продлил соглашение с чемпионом Венгрии на срок до июня 2024 года. В отличие от ситуации с отставкой из нашей сборной, когда Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта по инициативе работодателя (помощников это не коснулось), на этот раз ему и российским членам его штаба она будет выплачена.

Это отдельный пункт договорённостей, достигнутых тренером с «Фради». Черчесов останется в Будапеште еще на несколько дней — сейчас он прощается с футболистами и передаёт дела сменщикам.