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Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта с «Ференцварошем»

Специалист покидает венгерский клуб.
Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта с «Ференцварошем»
20 июля 2023 18:55
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК «Ференцварош»

Российский тренер Станислав Черчесов официально оформил уход из «Ференцвароша», подписав документы о досрочном прекращении трудовых отношений с клубом. Об этом пишет «СЭ».

Напомним, минувшей весной 59-летний специалист продлил соглашение с чемпионом Венгрии на срок до июня 2024 года. В отличие от ситуации с отставкой из нашей сборной, когда Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта по инициативе работодателя (помощников это не коснулось), на этот раз ему и российским членам его штаба она будет выплачена.

Это отдельный пункт договорённостей, достигнутых тренером с «Фради». Черчесов останется в Будапеште еще на несколько дней сейчас он прощается с футболистами и передаёт дела сменщикам.

источник: «Спорт-Экспресс»
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