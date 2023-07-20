«Краснодар» может подписать бразильского защитника «Палмейраса» этим летом 

«Краснодар» намерен приобрести защитника «Палмейраса» Луана в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Placar.

Как утверждает источник, краснодарская команда отправила 30-летнему футболисту предложение. Сообщается, что бразилец не против присоединиться к «быкам» и продолжить карьеру в России.

Добавим, Луан играет в составе «Палмейраса» с апреля 2017 года. Всего за бразильский клуб он провел 217 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за «Васко да Гама». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.