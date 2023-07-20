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Газзаев оценил перспективы Марцела Лички в «Динамо»

Специалист возглавил столичный клуб перед стартом сезона.
20 июля 2023 18:58
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы Марцела Лички на послу главного тренера «Динамо».

«Интересный специалист. Его «Оренбург» порой радовал глаз. В «Динамо» собрана очень перспективная молодежь. Это и Захарян, и Тюкавин. Если Личка сможет раскрыть полностью их потенциал, то мы получим очень яркую команду. В целом у бело-голубых сбалансированный состав. Единственное - меня смутили слова Лички. Он сказал: есть задача попасть в пятерку или тройку. Я бы оставил только последнюю часть фразы», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, соглашeние с 45‑летним специалистом рассчитaно на один год с возможностью пролонгации еще на двa сезона «при достижении определённых условий».

источник: «Спорт-Экспресс»
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