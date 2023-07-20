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Рианчо сравнил «Спартак» и «Зенит» с испанскими клубами 

63-летний специалист назвал команды Ла Лиги, которые по итогам прошлого сезона гарантировали себе участие в еврокубках. 
20 июля 2023 19:05
автор: Глеб Шевяков

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, на какие команды Испании похожи российские топовые клубы.

«Сейчас сложнее оценить реальный потенциал российских клубов по сравнению с европейскими, потому что из-за отстранения вы не можете прогрессировать. Но по моим ощущениям, «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада». Мне так кажется», — приводит слова испанского специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России в пятый раз подряд, а «Спартак» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.

В Ла Лиге «Реал Сосьедад» занял четвертую строчку, «Бетис» оказался на шестом месте.

источник: «РБ-Спорт»
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