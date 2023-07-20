«Манчестер Юнайтед» назвал нового капитана команды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назначен новым капитаном команды, сообщается на официальном сайте команды.

«Португальский полузащитник уже не раз надевал повязку, и Эрик тен Хаг подтвердил, что теперь он будет вести за собой команду на постоянной основе. Как капитан, двукратный обладатель приза сэра Мэтта Басби, лучшему игроку года в «Манчестер Юнайтед», он продолжит поддерживать самые высокие стандарты в команде, поскольку клуб стремится к успеху в этом и последующих сезонах», — говорится в сообщении клуба.

Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, забил 64 гола и отдал 54 передачи в 185 играх за клуб.