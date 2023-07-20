В «Леоне» прокомментировали новость об интересе ЦСКА к нападающему Виктору Давиле 

Спортивный директор «Леона» Родриго Фернандес опроверг информацию о том, что московский ЦСКА проявляет интерес к форварду команды Виктору Давиле.

«Это фейк», – приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, что Давила перешел в «Леон» в январе 2021 года. В сезоне-2022/2023 25-летний футболист в составе мексиканского клуба принял участие в 39 матчах, отличился 13 забитыми мячами и отдал четыре ассиста. За сборную Чили он провел четыре игры и отличился одной результативной передачей. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.