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Кирилл Набабкин назвал самый сильный состав ЦСКА, в котором он играл

Набабкин дважды выигрывал титул чемпиона страны.
20 июля 2023 19:43
автор: Александр Кожевников

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о том, какой состав ЦСКА он считает самым сильным.

«Самый сильный ЦСКА при мне был, когда становились чемпионами два года подряд – в 2013-м и в 2014-м. В 2013-м вообще была бомба ― Вагнер Лав и Думбия впереди. А самое обидное поражение, когда АИКу проиграли в квалификации Лиги Европы в 2012-м. Кучу моментов не забили и два глупых гола пропустили», - приводит слова Набабкина «Чемпионат».

В те годы ЦСКА два раза подряд стал чемпионом страны. Примечательно, что серебряные медали первенства России прошлого сезона стали для армейцев первыми за пять последних лет.

источник: Чемпионат.com
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