ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА представил форму для нового сезона с отсылкой к своему первому чемпионству

Армейцы завоевали первый титул в российской истории 20 лет назад.
ЦСКА представил форму для нового сезона с отсылкой к своему первому чемпионству
20 июля 2023 19:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: ПФК ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА представил игровую форму на сезон-2023/24, сообщается в Telegram-канале армейцев.

«В этом сезоне красно-синий классический комплект станет домашней формой. Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году, когда ЦСКА впервые стал чемпионом России, а одним из тех, кто поднял трофей над головой был защитник Алексей Березуцкий», - говорится в сообщении.

В презентации также приняли участие игроки текущего состава Федор Чалов, Мойзес и Егор Носков, который родился в 2003 году. На видео были показаны кнопочный телефон Nokia, старая видеокамера, музыкальные хиты 2000-х годов, а также другие отсылки к тому времени.

источник: ПФК ЦСКА
Ахметов сравнил методы работы Черчесова и Карпина
Игрок рассказал, с кем ему удобней работать.
20.07.2023 20:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Армянский «Пюник» разгромил «Нарву» в первом квалификационном раунде Лиги конференций
Матч проходил на фоне скандала, связанного с выдачей виз гражданам России.
20.07.2023 20:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Милан» разгромил соперника в товарищеском матче, забив семь мячей
Итальянский клуб продолжает подготовку к новому сезону.
20.07.2023 20:00
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Фиорентина» в ближайшее время подпишет бывшего футболиста «Барселоны» 
Игрок выступал за сине-гранатовых с 2018 по 2020 годы. 
20.07.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кирилл Набабкин назвал самый сильный состав ЦСКА, в котором он играл
Набабкин дважды выигрывал титул чемпиона страны.
20.07.2023 19:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кейн отклонил предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта
Форвард ищет другой клуб для продолжения карьеры.
20.07.2023 19:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Леоне» прокомментировали новость об интересе ЦСКА к нападающему Виктору Давиле 
Игрок выступает за мексиканскую команду с 2021 года. 
20.07.2023 19:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Юнайтед» назвал нового капитана команды
Прежним капитаном был защитник Гарри Магуайр.
20.07.2023 19:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
Рианчо сравнил «Спартак» и «Зенит» с испанскими клубами 
63-летний специалист назвал команды Ла Лиги, которые по итогам прошлого сезона гарантировали себе участие в еврокубках. 
20.07.2023 19:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.