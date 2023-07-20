ЦСКА представил форму для нового сезона с отсылкой к своему первому чемпионству

Футбольный клуб ЦСКА представил игровую форму на сезон-2023/24, сообщается в Telegram-канале армейцев.

«В этом сезоне красно-синий классический комплект станет домашней формой. Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году, когда ЦСКА впервые стал чемпионом России, а одним из тех, кто поднял трофей над головой был защитник Алексей Березуцкий», - говорится в сообщении.

В презентации также приняли участие игроки текущего состава Федор Чалов, Мойзес и Егор Носков, который родился в 2003 году. На видео были показаны кнопочный телефон Nokia, старая видеокамера, музыкальные хиты 2000-х годов, а также другие отсылки к тому времени.