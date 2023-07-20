«Фиорентина» в ближайшее время подпишет бывшего футболиста «Барселоны» 

Хавбек «Ювентуса» Артур Мело перейдет в «Фиорентину» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «фиалки» арендуют бразильского полузащитника у туринского клуба на предстоящий сезон. Сообщается, что стоимость аренды 26-летнего игрока составит 3-4 миллиона евро. У «фиолетовых» будет право выкупить футболиста за 20 миллионов евро.

Добавим, что Артур принадлежит «Ювентусу» с 2020 года. Сезон-2022/2023 он провел на правах аренды в «Ливерпуле». За мерсисайдцев он провел всего один матч и не отличился результативными действиями. Ранее он на протяжении двух лет выступал за «Барселону».