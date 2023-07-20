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Армянский «Пюник» разгромил «Нарву» в первом квалификационном раунде Лиги конференций

Матч проходил на фоне скандала, связанного с выдачей виз гражданам России.
20 июля 2023 20:22
автор: Александр Евграфов

Футболисты армянского «Пюника» разгромили эстонский клуб «Нарва Транс» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча в Нарве завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Артак Дашян (8-я минута), Жуниньо (13) и Лука Юричич (66). Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу армянского клуба.

Матч проходил на фоне скандала, связанного с отказом эстонской стороной выдать визы гражданам России, сотрудникам клуба. Ранее сообщалось, что консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам России — полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монарёву. Кроме того, не сумел получить визу и форвард Таофик Жибриль из Нигерии.

Президент «Пюника» Артур Согомонян потребовал от УЕФА перенести матчи из стран, которые не могут гарантировать выдачу виз спортсменам.

источник: «Советский спорт»
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