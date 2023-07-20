Ахметов сравнил методы работы Черчесова и Карпина

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«Черчесов всё всегда говорил в лицо. Строгий, дисциплина у него на первом плане, с сильным характером. Его уверенность передавалась игрокам. Но мне ближе, когда между тренером и игроками нет какой-то границы, когда тренер общается с футболистом как с близким человеком. Так происходит у Карпина», — приводит слова игрока Sport24.

Напомним, 19 июля «Ференцварош» под руководством Черчесова потерпел разгромное поражение от фарерского «Клаксвика» (0:3) и не смог выйти во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов.

К слову, Черчесов возглавлял венгерскую команду с 2021 года, дважды выиграл с ней чемпионат и один раз — Кубок страны.