Вратарь «Интера» Онана сообщил, что переходит в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Интера» Андре Онана обратился к фанатам миланской команды в связи со своим переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Не думал, что это будет так сложно. Я стал «нерадзурри» год назад. Многие говорили, что этот клуб и город — особенные. Теперь я могу это подтвердить. Обстоятельства складываются так, что мне нужно начать новый путь в «Манчестер Юнайтед». Я полон энтузиазма, но понимаю, что буду скучать. Может быть однажды наши пути сойдутся, но сейчас время новому вызову», — заявил 27-летний футболист в своих соцсетях.

Добавим, что Онана перешел в «Интер» в качестве свободного агента в июле 2022 года. С тех пор за итальянский клуб он сыграл 41 матч, пропустил 36 голов и отстоял 19 встреч на ноль. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.