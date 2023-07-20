ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» объявил о завершении карьеры 

Футболист выступал за немецкую команду на протяжении восьми лет. 
20 июля 2023 20:41
автор: Глеб Шевяков

Польский хавбек Якуб Блащиковски принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру.

«Дорогие фанаты. Каждая дорога имеет свой конец. Огромное спасибо за поддержку, которую я получал на каждом этапе карьеры. Это стоило того, чтобы играть, жертвовать собой ради вас. Я принял решение завершить свою карьеру, что было для меня нелегко. С наилучшими пожеланиями, Куба», — рассказал 37-летний игрок в своих соцсетях.

Добавим, что за свою карьеру Блащиковски выступал за «Вислу», «Вольфсбург», «Фиорентину» и дортмундскую «Боруссию». В составе «шмелей» он провел восемь лет (2007-2015) и вместе с командой стал двухкратным чемпионом Германии, обладателем Кубка и дважды завоевал Суперкубок страны.

источник: «Советский спорт»
Кирилл Набабкин: не хватало денег на машину, пошел к Гинеру
Кирилл поделился воспоминаниями.
20.07.2023 20:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бернли» объявил о подписании вратаря «Манчестер Сити»
Футболист подписал четырехлетнее соглашение.
20.07.2023 20:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Бавария» не подпишет вратаря «Валенсии» Мамардашвили этим летом
Голкипер останется в Испании.
20.07.2023 20:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вратарь «Интера» Онана сообщил, что переходит в «Манчестер Юнайтед»
Камерунец присоединился к «нерадзурри» в июле прошлого года. 
20.07.2023 20:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Армянский «Пюник» разгромил «Нарву» в первом квалификационном раунде Лиги конференций
Матч проходил на фоне скандала, связанного с выдачей виз гражданам России.
20.07.2023 20:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ахметов сравнил методы работы Черчесова и Карпина
Игрок рассказал, с кем ему удобнее работать.
20.07.2023 20:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Милан» разгромил соперника в товарищеском матче, забив семь мячей
Итальянский клуб продолжает подготовку к новому сезону.
20.07.2023 20:00
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Фиорентина» в ближайшее время подпишет бывшего футболиста «Барселоны» 
Игрок выступал за сине-гранатовых с 2018 по 2020 годы. 
20.07.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА представил форму для нового сезона с отсылкой к своему первому чемпионству
ЦСКА представил форму для нового сезона с отсылкой к своему первому чемпионству
Армейцы завоевали первый титул в российской истории 20 лет назад.
20.07.2023 19:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.