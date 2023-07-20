Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» объявил о завершении карьеры 

Польский хавбек Якуб Блащиковски принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру.

«Дорогие фанаты. Каждая дорога имеет свой конец. Огромное спасибо за поддержку, которую я получал на каждом этапе карьеры. Это стоило того, чтобы играть, жертвовать собой ради вас. Я принял решение завершить свою карьеру, что было для меня нелегко. С наилучшими пожеланиями, Куба», — рассказал 37-летний игрок в своих соцсетях.

Добавим, что за свою карьеру Блащиковски выступал за «Вислу», «Вольфсбург», «Фиорентину» и дортмундскую «Боруссию». В составе «шмелей» он провел восемь лет (2007-2015) и вместе с командой стал двухкратным чемпионом Германии, обладателем Кубка и дважды завоевал Суперкубок страны.