Кирилл Набабкин: не хватало денег на машину, пошел к Гинеру

36-летний российский футболист Кирилл Набабкин, выступающий за ЦСКА на позиции защитника, рассказал, как он обращался за помощью к Евгению Гинеру.

«По бизнесу за советами к Гинеру не обращался. Но помню момент ― захотел купить машину, а денег не хватало. Обратился к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?» Он согласился, в счёт будущей зарплаты мне выплатили деньги, чтобы я смог купить машину», - приводит слова Набабкина «Чемпионат».

Набабкин выступает в ЦСКА с 2010 года. В составе команды он трижды становился чемпионом страны, пять раз - серебряным призером, а также по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.