«Пари НН» подписал 19-летнего воспитанника «Локомотива»  

Бывший защитник «Локомотива» Максим Шнапцев перешел в «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

Как утверждает источник, стороны заключили контракт на четыре года. Футболист получил 70-й игровой номер в новом клубе.

Добавим, что Шпанцев является воспитанником академии «Локомотива». В сезоне-2022/2023 он провел за молодежную команду железнодорожников 23 игры, в которых отличился двумя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 50 тысяч евро.