Итальянский журналист считает, что после приезда Кварацхелии повысился интерес к игрокам РПЛ

Главный редактор итальянского издания Napoli Magazine Антонио Петраццуоло заявил, что после приезда Хвичи Кварацхелии в «Наполи» клубы Серии А проявляли повышенный интерес к футболистам российской Премьер-лиги.

«Вероятно, интерес к чемпионату России и игрокам Премьер-лиги со стороны итальянских клубов после приезда Хвичи повысился. Но в целом о чемпионате России в Италии пока мало что известно. Мало кто следит за ним, — приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».

К слову, в своём дебютном сезоне в чемпионате Италии Хвича забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 33 матчах и помог «Наполи» стать чемпионом. По итогам сезона был назван игроком года в Серии А и лучшим молодым игроком в Лиге чемпионов.