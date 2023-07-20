«Ювентус» продлил контракт с полузащитником молодежной сборной Италии

Туринский «Ювентус» продлил контракт с 19-летним полузащитником Фабио Миретти, сообщает пресс-служба клуба.

По информации источника, стороны заключили новое соглашение сроком до конца июня 2027 года. Миретти является воспитанником «Ювентуса» и находится в системе клуба с 2011 года. За основную команду полузащитник дебютировал в сезоне-2021/2022.

В минувшем сезоне Миретти провёл 40 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Полузащитник регулярно вызывается в молодёжную сборную Италии.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 млн евро.