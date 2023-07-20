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Тренер «Оренбурга» Ярошик поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком»

Встреча футбольных клубов состоится в воскресенье, 23 июля в Москве. 
20 июля 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением по поводу того, что команда начнет сезон в РПЛ с матча против «Спартака».

Отметим, что чех возглавил «горожан» 22 июня. Он пришел на смену Марцелу Личке, который перешел в «Динамо» на аналогичную должность.

«Очень рад, что никто не травмировался серьезно на сборах, что вообще вся команда готовится к этой игре. Нас ждут очень сильные соперники. И эта игра покажет, на что мы способны. Но, конечно, особенной будет игра не только против «Спартака» теперь, но и против ЦСКА. Конечно, я очень рад, что нас ждут эти две игры», — приводит слова 45-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что матч первого тура чемпионата России-2023/2024 между «Оренбургом» и «Спартаком» пройдет воскресенье, 23 июля в Москве на домашней арене красно-белых.

В прошедшем сезоне оренбургская команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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