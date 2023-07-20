Итальянский журналист считает, что в последние годы о «Зените» в Европе говорят больше

Итальянский журналист, главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло ответил на вопрос о популярности российских клубов в Европе.

– «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны в Европе и в Италии. Но, наверное, в последние годы о «Зените» говорят чуть больше, чем об остальных российских командах из-за работы Спаллетти в этом клубе», – приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом году чемпионом России стал «Зенит». На втором месте расположился ЦСКА, а тройку лучших замкнул «Спартак».