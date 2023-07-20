ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Итальянский журналист считает, что в последние годы о «Зените» в Европе говорят больше

«Зенит» является лидером российского футбола.
20 июля 2023 21:32
автор: Степан Шереметьев

Итальянский журналист, главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло ответил на вопрос о популярности российских клубов в Европе.

– «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны в Европе и в Италии. Но, наверное, в последние годы о «Зените» говорят чуть больше, чем об остальных российских командах из-за работы Спаллетти в этом клубе», – приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом году чемпионом России стал «Зенит». На втором месте расположился ЦСКА, а тройку лучших замкнул «Спартак».

источник: «РБ-Спорт»
Мусса Диаби продолжит карьеру в «Астон Вилле»
Трансфер обойдется в 50 миллионов.
20.07.2023 21:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бернли» подписал вратаря молодежной сборной Англии
Минувший сезон голкипер провел в аренде в «Болтоне».
20.07.2023 21:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер «Оренбурга» Ярошик поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком»
Встреча футбольных клубов состоится в воскресенье, 23 июля в Москве. 
20.07.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Казахстанский «Тобол» сыграет с «Базелем» во втором квалификационном раунде Лиги конференций
Ничья в Финляндии вывела «Тобол» в следующий круг
20.07.2023 21:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» продлил контракт с полузащитником молодежной сборной Италии
Футболист заключил долгосрочное соглашение.
20.07.2023 21:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Андре Онана стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Андре Онана стал игроком «Манчестер Юнайтед»
В состав манкунианцев камерунец переходит из «Интера».
20.07.2023 21:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Итальянский журналист считает, что после приезда Кварацхелии повысился интерес к игрокам РПЛ
Игрок перебрался в «Наполи».
20.07.2023 21:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Пари НН» подписал 19-летнего воспитанника «Локомотива»  
Игрок выступал за молодежные команды красно-зеленых на протяжении двух лет. 
20.07.2023 21:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кирилл Набабкин: не хватало денег на машину, пошел к Гинеру
Кирилл поделился воспоминаниями.
20.07.2023 20:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.