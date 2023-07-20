«Бернли» подписал вратаря молодежной сборной Англии

Футбольный клуб «Бёрнли» подписал вратаря «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Англии Джеймса Траффорда, сообщается на сайте команды.

«Мы подписали очень талантливого молодого футболиста. Много людей видело, чего он достиг в своей карьере на данный момент. С нетерпением ждём возможности продолжать развитие вместе», — отметил главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани.

Соглашение 20-летнего голкипера рассчитано на четыре года, за переход «Бернли» заплатил 16 млн евро, включая бонусы.

Минувший сезон Траффорд отыграл в «Болтоне» на правах аренды. Он провел 51 матч во всех турнирах.