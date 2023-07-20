Газзаев считает, что «Спартак» является одним из фаворитов нового сезона

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартак» может побороться за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

«Спартак» - один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне», - приводит слова специалиста «СЭ».

В новом сезоне «Спартак» стартует матчем против «Оренбурга». Встреча состоится 23 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.