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Газзаев считает, что «Спартак» является одним из фаворитов нового сезона

В прошлом году команда заняла третье место в РПЛ.
20 июля 2023 21:56
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартак» может побороться за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

«Спартак» - один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне», - приводит слова специалиста «СЭ».

В новом сезоне «Спартак» стартует матчем против «Оренбурга». Встреча состоится 23 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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