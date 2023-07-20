«Балтика» представила новую игровую форму на сезон-2023/2024 (фото)

Калининградская «Балтика» представила игровую форму на сезон-2023/2024 РПЛ.

Фотографии были опубликованы в Telegram-канале клуба.

«Новая форма команды вдохновлена красотой и величием Балтийского моря — главной визитной карточкой Калининградской области», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

По итогам прошлого сезона клуб из Калининграда занял второе место в Первой лиге и получил путёвку в РПЛ.

В матче 1-го тура РПЛ «Балтика» отправится в гости к «Сочи». Очная встреча футбольных клубов состоится 23 июля и начнётся в 20:00 по московскому времени.