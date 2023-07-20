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Анчелотти прокомментировал возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал»

В настоящее время французский форвард выступает за «ПСЖ».
20 июля 2023 21:57
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу будущего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Я никогда не говорил об игроках, которых нет в «Реале». Я могу поговорить о Джуде Беллингеме, Арде Гюлере, Франсиско Гарсии или о Диасе Браиме, вернувшемся из «Милана». Говорить об игроках, которых здесь нет, неправильно», — приводит слова итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с лета 2017 года. С тех пор за парижскую команду он провёл 260 матчей, в которых отметился 212 забитыми мячами и отдал 98 результативных передач. Его контракт с красно-синими действует до конца сезона-2023/2024. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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