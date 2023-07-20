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«Санта-Колома» под руководством Черышева вышла в следующий раунд Лиги конференций

Бывший футболист московского «Динамо» возглавляет клуб с июля 2022 года.
20 июля 2023 22:12
автор: Александр Евграфов

Андоррский футбольный клуб «Санта-Колома» обыграл валлийский «Пенибонт» вышел в следующую стадию квалификационного раунда Лиги конференций.

Игра в Андорра-ла-Велье завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а поскольку в первом матче команды сыграли - 1:1, было назначено дополнительное время.

В составе победителей отличились Ивана Гарридо (105-я минута) и Кристиан Новоа (119).

Андоррский клуб «Санта-Колома» с июля 2022 года возглавляет бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Черышев.

Следующим соперником команды станет победитель матча между «Сутьеской» (Черногория) и «Космосом» (Сан-Марино).

источник: «Советский спорт»
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