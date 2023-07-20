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Синицын оценил перспективы «Краснодара» на предстоящий сезон РПЛ 

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.
20 июля 2023 22:13
автор: Глеб Шевяков

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын считает, что клуб может войти в пятерку лучших по итогам сезона-2023/2024 в РПЛ.

«Краснодар» вполне может бороться за пятерку. Выше подняться будет тяжело, есть сильные команды. А ввиду большого количества молодежи стабильности на дистанции может не хватить. Громких приобретений в «Краснодаре» не было, а для борьбы за тройку нужны исполнители», – приводит слова 35-летнего голкипера Metaratings.ru.

Добавим, что в минувшем сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В пятницу, 21 июля краснодарский клуб отправится в гости к «Динамо» на матч первого тура чемпионата России-2023/2024. Начало встречи – 19:00 мск.

источник: Metaratings.ru
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