Бывший форвард «Ювентуса» перейдет в московское «Торпедо»

«Торпедо» бесплатно подпишет хорватского нападающего Андрию Филиповича. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отметим, что ранее 26-летний игрок покинул на правах свободного агента «Актобе».

Ранее в карьере он провел один сезон в составе юношеской команды «Ювентуса».

Добавим, что в прошедшем сезоне за «Актобе» он принял участие в 14 матчах, отличился двумя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 450 тысяч евро.