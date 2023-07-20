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«Интер Майами» объявил о переходе защитника Жорди Альбы 

Испанец присоединился к американской команде в качестве свободного агента.
«Интер Майами» объявил о переходе защитника Жорди Альбы 
20 июля 2023 22:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба подписал контракт с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба «цапель».

Отметим, что 34-летний футболист воссоединился со своими бывшими одноклубниками по каталонской команде – с форвардом Лионелем Месси и полузащитником Серхио Бускетсом.

Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

Ранее появилась информация, что в команду Дэвида Бекхэма может перейти хавбек Андрес Иньеста.

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 Альба расторг контракт с «Барселоной» по обоюдному согласию сторон. Всего за сине-гранатовых он провел 459 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.

источник: ФК «Интер Майами»
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Детальный медосмотр футболиста состоится на следующей неделе.
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