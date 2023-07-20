Мане согласился стать одноклубником Роналду

Футболист мюнхенской «Баварии» Садио Мане согласился перейти в саудовский клуб «Аль-Наср», сообщает L'Equipe.

По информации источника, футболист уже дал принципиальное согласие стать одноклубником Криштиану Роналду, Секо Фофана и Марцело Брозович.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова расстаться с Мане, чей контракт рассчитан до лета 2025 года, за 30 миллионов евро. Мане перешел в мюнхенский клуб летом 2022 года из английского «Ливерпуля». В минувшем году в голосовании премии «Золотой мяч» он занял второе место.

В минувшем сезоне футболист провел за «Баварию» 38 матчей, стал автором 12 голов и 6 результативных передач. Сенегальцем ранее интересовался саудовский клуб «Аль-Ахли», который предложил сенегальцу трехгодичный контракт с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон.