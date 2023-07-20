Андре Онана прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед» 

Новый вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о своем переходе в английский клуб.

Отметим, что в четверг, 20 июля колумбийский игрок заключил пятилетний контракт с командой АПЛ, покинув «Интер».

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь, и я всю свою жизнь усердно работал, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути множество препятствий. Для меня это начало нового пути. Взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом», – приводит слова 27-летнего футболиста пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что Онана выступал за «Интер» с лета прошлого года. Всего за «нерадзурри» он провел 41 матч, пропустил 36 голов и отыграл 19 встреч «на ноль».