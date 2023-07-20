Петржела назвал себя одним из лучших тренеров в истории РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о своей работе в российском клубе.

«То, что меня поздравил «Зенит» с днём рождения, — это чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил ещё Владислав Радимов, тоже поздравил.

Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием. Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были — уверен, становились бы чемпионами России каждый год», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петржела руководил «Зенитом» с 2003 по 2006 годы. Вместе с Петржелой команда выигрывала Кубок Премьер-лиги и становилась серебряным призером первенства страны.