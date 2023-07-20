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Чемпион мира в составе сборной Испании получил травму на тренировке

Детальный медосмотр футболиста состоится на следующей неделе.
20 июля 2023 23:27
автор: Александр Евграфов

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Давид Сильва повредил во время тренировки переднюю крестообразную связку левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

В команде отметили, что детальный медицинский осмотр 37-летнего футболиста состоится на следующей неделе.

Сильва перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2020 года. До этого он играл в составе испанских клубов: «Валенсии», «Эйбар» и «Сельты», а также в за английский «Манчестер Сити».

В составе горожан он стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии и трехкратным Суперкубка страны. Сильва пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

источник: ФК «Реал Сосьедад»
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