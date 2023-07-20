«Фенербахче» подписал бывшего защитника ЦСКА 

«Фенербахче» объявил о переходе бразильского защитника Родриго Бекао из «Удинезе». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Как утверждает источник, трансфер 27-летнего игрока обошелся турецкой команде в 8,3 миллионов евро. Стороны заключили контракт до конца сезона-2027/2028.

Напомним, что Бекао выступал на правах аренды за московский ЦСКА с 2018 по 2019 годы и выиграл с красно-синими Суперкубок России. В сезоне-2022/2023 за «Удинезе» он провел 28 игр, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.