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Воспитанник московского «Локомотива» сообщил о переходе из «Ганновера» в «Серветт»

Ранее игрок выступал на чемпионате мира в Катаре.
20 июля 2023 23:46
автор: Александр Евграфов

Полузащитник Гаэль Ондуа сообщил о переходе из немецкого «Ганновера» в швейцарский «Серветт».

«Пришло время начать новый путь в моей профессиональной карьере, играя за «Серветт». Я счастлив, что буду в Швейцарии в следующем сезоне! Но перед этим считаю, что очень нужно попрощаться и поблагодарить огромную семью «Ганновера». Мое спортивное развитие было бы невозможным без вас. Я прощаюсь с друзьями и благодарен за опыт, который я получил от каждого из вас. От всего сердца говорю вам большое спасибо!», — написал Ондуа в социальной сети.

У Ондуа российское гражданство, он является воспитанником «Локомотива» и ранее играл за датский «Вайле» и махачкалинский «Анжи». На чемпионате мира в Катаре Ондуа нанес российский флаг на бутсы в знак поддержки России.

Ранее сообщалось, что Ондуа практически не играет в составе «Ганновера»,

источник: «Советский спорт»
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