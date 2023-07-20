Полузащитник «Барселоны» Кессье может вернуться в Италию 

Руководство «Ювентуса» планирует подписать хавбека «Барселоны» Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в услугах 26-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри. Туринская команда рассчитывает арендовать ивуарийца с правом выкупа в то время, как сине-гранатовые намерены продать хавбека за 25 миллионов евро.

Напомним, что Кессье перешел в «Барселону» из «Милана» на правах свободного агента в июле прошлого года. С тех пор за команду Хави он сыграл 43 матча, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Аталанту», «Чезену» и «Милан».