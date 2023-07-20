Бактиёр Зайнутдинов: если сборная Казахстана выйдет на Евро, мы закроем рот хейтерам

Защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался об игре сборной Казахстана на отборочном турнире к Евро-2024.

«Все говорили, что в Казахстане футбола нет, зачем им платить деньги, они играть не умеют и всё такое.

А сейчас всё поменялось: приятно стало, говорят о выходе на Евро, зовут на шоу и в КВН. Мы постоянно собирались с игроками, говорили, что нужно менять менталитет и футбол, поднимать уровень сборной, а то нас ни во что не ставят. Давайте соберёмся и докажем. Если выйдем на Евро, то закроем рот всем хейтерам», — приводит слова Зайнутдинова Sports.ru.

Сборная Казахстана одержала три победы в четырёх матчах отборочного турнира и располагается на втором месте в группе H.