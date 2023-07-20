ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бактиёр Зайнутдинов: если сборная Казахстана выйдет на Евро, мы закроем рот хейтерам

Казахстан находится на втором месте в группе.
20 июля 2023 23:57
автор: Александр Кожевников

Защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался об игре сборной Казахстана на отборочном турнире к Евро-2024.

«Все говорили, что в Казахстане футбола нет, зачем им платить деньги, они играть не умеют и всё такое.

А сейчас всё поменялось: приятно стало, говорят о выходе на Евро, зовут на шоу и в КВН. Мы постоянно собирались с игроками, говорили, что нужно менять менталитет и футбол, поднимать уровень сборной, а то нас ни во что не ставят. Давайте соберёмся и докажем. Если выйдем на Евро, то закроем рот всем хейтерам», — приводит слова Зайнутдинова Sports.ru.

Сборная Казахстана одержала три победы в четырёх матчах отборочного турнира и располагается на втором месте в группе H.

источник: Sports.ru
Обамеянг прошел медосмотр перед переходом в «Марсель»
В Франции ожидают, пока габонец расторгнет контракт с «Челси».
20.07.2023 23:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Барселоны» Кессье может вернуться в Италию 
До перехода в каталонский клуб ивуарийский игрок всю карьеру выступал в итальянском чемпионате. 
20.07.2023 23:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Воспитанник московского «Локомотива» сообщил о переходе из «Ганновера» в «Серветт»
Ранее игрок выступал на чемпионате мира в Катаре.
20.07.2023 23:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Фенербахче» подписал бывшего защитника ЦСКА 
Футболист играл в составе московского клуба на протяжении года. 
20.07.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чемпион мира в составе сборной Испании получил травму на тренировке
Детальный медосмотр футболиста состоится на следующей неделе.
20.07.2023 23:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тимур Журавель предположил, как повлияет уход Малкома из «Зенита» на РПЛ 
Бразильский игрок выступает за питерскую команду с 2019 года.
20.07.2023 23:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе может продолжить карьеру в Серии А
Нигерийский футболист играет в составе «желтой подлодки» с 2018 года. 
20.07.2023 23:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генич считает, что «Спартак» станет чемпионом России в сезоне-2023/24
В прошлом сезоне московский клуб занял третье место.
20.07.2023 23:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Петржела назвал себя одним из лучших тренеров в истории РПЛ
Властимил руководил «Зенитом» с 2003 по 2006 годы.
20.07.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.